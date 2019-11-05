56-летний фанат пытался сорвать прокат Алёны Косторной сообщением о бомбе

На своей странице в соцсети мужчина размещает фотографии девочек и плакаты с фигуристкой, которые целует.

Глухонемой житель Санкт-Петербурга Вадим В. попал в поле зрения правоохранительных органов Франции после попытки сорвать Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле. Как стало известно Лайфу, в адрес 16-летней российской фигуристки Алёны Косторной стали поступать угрозы: о взрыве отеля, в котором остановилась спортсменка, о бомбе на ледовой арене, где должны были проходить соревнования.

Французские правоохранители проверили все сообщения, угроза не подтвердилась. Позже они отследили, откуда поступали сообщения о бомбах. Их источником оказался 56-летний глухонемой велогонщик Вадим В. Информацию о нём французы передали в ФСБ.

Отметим, что Вадим В. испытывает нездоровый интерес к фигуристке Косторной. На своей странице в соцсетях он выкладывает её фото, а также селфи, где целует её изображение на плакатах. Кроме того, на его странице есть фото и других юных спортсменок и просто маленьких девочек, сфотографированных на улице или в метро.

Как сообщал Лайф, несмотря на происшествие, Алёна Косторная великолепно откатала свою программу и легко выиграла дебютный Гран-при.