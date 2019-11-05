На избившего жену рязанского священника завели уголовное дело

Ранее супруга священнослужителя обратилась в полицию с жалобой, что на неё напал пьяный муж.

В отношении рязанского священника Владимира Покровского, которого ранее обвинили в домашнем насилии и пьянстве, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает местное издание ya62.ru со ссылкой на УМВД России по региону.

Напомним, ранее жена священника из Рязани обратилась в полицию с жалобой на мужа. Женщина утверждала, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, муж избивал её при детях и угрожал задушить.

В Рязанской епархии отреагировали на инцидент и пообещали проверить информацию. Позже на сайте епархии опубликовали указ, запрещающий священнику проводить службы, благословлять и носить наперсный крест в течение одного года. Решение объяснили "систематическим нарушением церковной дисциплины, выразившимся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами".