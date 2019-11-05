На перевоспитание. ФСИН решила найти хозяина для кошки-наркокурьера

Пушистую преступницу осмотрели ветеринары. После нескольких процедур животное будет готово для отправки в новый дом.

Сотрудники ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан передали в приют для бездомных животных "Азиза" кошку, которую использовали для доставки наркотиков в колонию. Как установила экспертиза, в ошейнике животного находилось 12,85 грамма гашиша. Изначально кошка вместе с изъятым наркотическим веществом были переданы в полицию, однако вскоре сотрудники колонии решили вернуть к себе "наркокурьершу", чтобы позаботиться о её будущем.

— 31 октября после завершения следственных действий по просьбе сотрудников исправительной колонии коллеги из полиции вернули им кошку. Договорившись с одним из благотворительных фондов города Набережные Челны, который оказывает помощь бездомным животным, сотрудники ИК-10 передали работникам фонда кошку, — рассказали Лайфу в пресс-службе УФСИН России по Республике Татарстан.

При оформлении в приют животное осмотрел ветеринарный врач. По словам специалистов, у животного не выявлено никаких серьёзных проблем со здоровьем, однако до пристройства в новый дом кошка должна будет пройти вакцинацию и некоторое время находиться в карантине.

Работники приюта выразили надежду, что кошка быстро обретёт хозяев, особенно учитывая приобретённую популярность.

Ранее Лайф публиковал видео поимки этой кошки-наркокурьера. Нужно отметить, что это не первая пойманная с поличным пушистая преступница. Так, ранее кота-наркокурьера ловили под Тулой.