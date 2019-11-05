Красноярские медики отказались госпитализировать бездомного

Вместо этого они предложили вызвать полицию. По их словам, на бродяг уходит слишком много бюджетных денег.

В Красноярске медики отказались госпитализировать бездомного человека. Пьяный мужчина, практически не шевелясь при этом, несколько часов лежал в одной из многоэтажек. Тревогу забили его приятели. Они попросили одного из жителей дома дать им телефон, чтобы вызвать скорую.

Свой отказ медики объяснили тем, что с бездомным всё будет в порядке и госпитализация не нужна. При этом врачи посоветовали вызвать полицейских.

— Полицию вызывайте. Пусть полиция с ними разбирается, хватит скорую вызывать им. Зачем вот это вот делать? Сколько денег на них бюджетных тратится — вы знаете? Какому-то человеку плохо будет, а мы за ними катаемся? Они пьют по две недели. Сколько это может продолжаться? — говорит на записи медицинский работник.

В ответ на вопрос мужчины, что если с бездомным что-то случится, медики заверили, что "здоровья у него больше, чем у любого другого".

Ранее Лайф сообщал, что на Украине отправили в психбольницу хулигана, позвонившего в скорую 47 тысяч раз.