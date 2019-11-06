Комитет Генассамблеи ООН поддержал три российских проекта резолюций

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюций, рассказал РИА "Новости" зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
— Приняли три наших документа, — сказал дипломат.
Первый проект касается неразмещения первыми оружия в космосе. Второй документ разъясняет "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве", третий посвящён мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве.
Белоусов пояснил, что после одобрения документов в комитете их рассмотрит Генассамблея ООН, которая должна утвердить их окончательно. Ожидается, что это произойдёт в начале декабря.
В проекте резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе содержится настоятельный призыв ко всем государствам, в особенности к тем, которые имеют космический потенциал, рассмотреть возможность "выразить … приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе".
Авторы проекта подтвердили, что недопустимость гонки вооружений в космосе является неотложной задачей.
Проект "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве" призывает международное сообщество продолжить прикладывать усилия для предотвращения гонки вооружений, поясняют авторы.
Третий проект "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" содержит рекомендации для государств — членов ООН о продолжении рассмотрения и осуществления на добровольной основе мер транспарентности и укрепления доверия в наиболее возможной и практически осуществимой степени.
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