Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье срочника: Я правды хочу добиться

Отец Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего 10 сослуживцев в Забайкальском крае, дал комментарий Лайфу прямо перед первой встречей со своим сыном после трагического инцидента.

— Жалоб [его] я не знаю, я же его не видел. О чём будем говорить — там видно будет. Захочет он об этом говорить, не захочет... Я правды хочу добиться — что он мне скажет, что военные будут в лоб говорить. Пока они ничего не говорят, а с ним я вообще не встречался, — делится Салим Шамсутдинов.

По его словам, более подробный комментарий он сможет дать теперь только после встречи с сыном.

Также Лайф побеседовал с представительницей Тобольского рыбопромышленного техникума — учебного заведения, в котором ранее учился обвиняемый в убийстве восьми человек Рамиль.

— Мы приехали с отцом и братом [Рамиля] — поддержать его, сказать, что он не один, что мы готовы ему помогать, содействовать, оказывать всяческую помощь: социально-правовую, психологическую, финансовую, если это возможно. Также переговорить с адвокатами, ситуацию прояснить, что местное население говорит по этому поводу, — сказала она.

По словам женщины, люди, с которыми она общалась, в основном также поддерживают Рамиля, хоть и не оправдывают его поступка.

— В каком плане поддерживают: он отстоял свою честь и достоинство, не дал себя в обиду, ибо если бы он не принял меры — ну, к сожалению, вот такие вот меры он принял, — то, возможно, ситуация бы повторялась изо дня в день, поэтому надо разбираться, выяснять, что к чему, что привело к этому. Пока не виделись с ним, больше ничего сказать не могу, — заключила представительница техникума, также поблагодарив за поддержку всех неравнодушных.

Ранее отец Рамиля со ссылкой на слова адвоката рассказал Лайфу, что "в СИЗО он находится почти голый, нет одежды, ничего нет".

Напомним, 25 октября срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части в закрытом посёлке Горный Забайкальского края. Восемь человек погибли, ещё двое пострадали. Сам Шамсутдинов был обезврежен на месте.

Одной из самых вероятных причин трагедии называют дедовщину, царившую среди личного состава, и неуставные отношения. Служивший в этой части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата довели неуставные отношения, предварительно подтверждала и комиссия Минобороны России.