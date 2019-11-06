Вучич: Сербия не станет покупать комплексы С-400

При этом президент отметил, что его страна не собирается быть "оленёнком Бэмби, которого любой сможет проглотить, когда ему это взбредёт в голову".

Президент Сербии Александр Вучич остался под впечатлением от увиденных на российско-сербских учениях ракетных комплексов С-400, однако закупать такие для своей страны пока не намерен из-за отсутствия средств на это.

Как рассказал сербский лидер в эфире национального ТВ, само наличие на вооружении комплексов С-400 является хорошим сдерживающим фактором и там, где стоят такие средства ПВО, "не летают ни американские пилоты, ни любые другие: ни над Турцией, ни над Сирией израильские пилоты не летают", отметил Вучич.

— То, что я видел, это потрясающее оружие. Но покупать его у Сербии нет намерения, потому что нет денег на его оплату, учитывая расходы на строительство автомагистралей, — сказал сербский президент.

Он добавил, что Сербия — маленькая страна, окружённая НАТО, поэтому будет выстраивать отношения со всеми, но отметил, что быть "оленёнком Бэмби, которого любой сможет проглотить, когда ему это взбредёт в голову", не собирается и "не позволит себе такую безответственность", как в 90-е.

Вучич рассказал, что Сербия в этом году закупила у России другие виды вооружения, не находящиеся в санкционных списках, среди которых ЗРПК "Панцирь-С", семь вертолётов Ми-17 и Ми-35, также сербским военным было передано шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортёров БРДМ-2МС.

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