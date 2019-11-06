В Приморье полиция нашла более 450 кустов конопли

В Приморье полицейские нашли и изъяли 450 кустов конопли и 74 килограмма марихуаны, сообщает региональное УМВД РФ.

По данным сотрудников правоохранительных органов, жители Уссурийска 25 и 35 лет, ранее имевшие судимость, выращивали коноплю на участке у реки Раздольная.

— В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 450 кустов маньчжурской конопли, — сказано в сообщении.

В лесополосе, где подозреваемые собирали и перерабатывали растения, полицейские обнаружили полимерный полог и пять мешков с высушенными верхушечными частями растений, похожих на коноплю.

Оба подозреваемых задержаны с поличным на месте. По итогам экспертизы было установлено, что содержимое мешков — марихуана общей массой 74 килограмма. Мужчины сознались в преступлении, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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