Россия поставит Сербии ЗРПК "Панцирь-С" в ближайшие месяцы

Россия поставит Сербии зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" в ближайшие месяцы в соответствии с заключённым контрактом. Об этом рассказал ТАСС гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

— Идёт производство [комплексов] и обучение [сербских специалистов], всё идёт в сроки, срывов никаких нет, — сказал Михеев.

По его словам, в ближайшее время завершится обучение и Россия приступит к поставкам, которые завершатся через несколько месяцев.

24 октября президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград заказал комплекс "Панцирь-С". Кроме того, республика закупила семь вертолётов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортёров БРДМ-2МС.