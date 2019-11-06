Росстат рассказал о зарплатах учителей в российских регионах

Педагоги получают денежное вознаграждение из бюджета, и устанавливается оно в обязательном порядке от величины МРОТ.

Российские учителя в среднем получают 40 тысяч рублей в месяц, при этом наибольшую зарплату получают на Чукотке (около 99 тысяч рублей), а наименьшую — в Северной Осетии (почти 22 тысячи рублей), сказано в отчёте Росстата по итогам января — сентября 2019 года, данные которого приводит РИА "Новости".

Пять регионов с наиболее низкими зарплатами находятся на Северном Кавказе: Кабардино-Балкария (22 139 руб.), Карачаево-Черкесия (22 203 руб.), Ингушетия (22 291 руб.) и Дагестан (23 046 руб.).

Немного больше получают учителя в Ивановской области (23 897 руб.), в Чечне (23 929 руб.) и Мордовии (24 434 руб.).

После Чукотки лидерами стали Ямало-Ненецкий АО (97 530 руб.), Москва (97 282 руб.), Сахалин (86 760 руб.), Ненецкий АО (79 831 руб.) и Магаданская область (78 984 руб.).

— Большой разрыв между средними заработными платами в России среди регионов был всегда, — пояснила заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

По её словам, речь идёт не о надбавках, а некоторых особенностях формирования зарплаты — учителя получают денежное вознаграждение из бюджета, и устанавливается оно в обязательном порядке от величины МРОТ, который варьируется в регионах за счёт надбавок и коэффициентов.

Кроме того, Егорова напомнила о самом значимом моменте уровня зарплаты учителей — указе президента России, согласно которому она должна быть не ниже средней по региону.

— А так как разница в среднем по регионам очень существенная в целом, то зарплаты учителей будут сильно дифференцированы, — уточнила эксперт.

Она уточняет, что сравнивать центральные и северные российские регионы не стоит, поскольку переезжать за "длинным рублём" хотят не все учителя.

— Ведь не каждый сможет перенести климатические условия Крайнего Севера, отказаться от комфортной жизни, испытывать недостаток овощей, фруктов и так далее, — подчеркнула Егорова.

Специалист заключила, что дисбаланс зарплат учителей по регионам, вероятнее всего, продолжится и дальше, поскольку дотационные регионы крайне редко становятся донорскими.

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