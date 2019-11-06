Росстат рассказал о зарплатах учителей в российских регионах

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Фото © Pixabay

Педагоги получают денежное вознаграждение из бюджета, и устанавливается оно в обязательном порядке от величины МРОТ.

Российские учителя в среднем получают 40 тысяч рублей в месяц, при этом наибольшую зарплату получают на Чукотке (около 99 тысяч рублей), а наименьшую — в Северной Осетии (почти 22 тысячи рублей), сказано в отчёте Росстата по итогам января — сентября 2019 года, данные которого приводит РИА "Новости".

Пять регионов с наиболее низкими зарплатами находятся на Северном Кавказе: Кабардино-Балкария (22 139 руб.), Карачаево-Черкесия (22 203 руб.), Ингушетия (22 291 руб.) и Дагестан (23 046 руб.).

Немного больше получают учителя в Ивановской области (23 897 руб.), в Чечне (23 929 руб.) и Мордовии (24 434 руб.).

После Чукотки лидерами стали Ямало-Ненецкий АО (97 530 руб.), Москва (97 282 руб.), Сахалин (86 760 руб.), Ненецкий АО (79 831 руб.) и Магаданская область (78 984 руб.).

Большой разрыв между средними заработными платами в России среди регионов был всегда, — пояснила заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

По её словам, речь идёт не о надбавках, а некоторых особенностях формирования зарплаты — учителя получают денежное вознаграждение из бюджета, и устанавливается оно в обязательном порядке от величины МРОТ, который варьируется в регионах за счёт надбавок и коэффициентов.

Кроме того, Егорова напомнила о самом значимом моменте уровня зарплаты учителей — указе президента России, согласно которому она должна быть не ниже средней по региону.

А так как разница в среднем по регионам очень существенная в целом, то зарплаты учителей будут сильно дифференцированы, — уточнила эксперт.

Она уточняет, что сравнивать центральные и северные российские регионы не стоит, поскольку переезжать за "длинным рублём" хотят не все учителя.

Ведь не каждый сможет перенести климатические условия Крайнего Севера, отказаться от комфортной жизни, испытывать недостаток овощей, фруктов и так далее, — подчеркнула Егорова.

Специалист заключила, что дисбаланс зарплат учителей по регионам, вероятнее всего, продолжится и дальше, поскольку дотационные регионы крайне редко становятся донорскими.

Ранее Лайф назвал вакансии, где россияне могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц.

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