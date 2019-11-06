Кибермошенники освоили новый способ кражи данных из банков

По информации аналитиков, сейчас уже может быть взломано несколько тысяч корпоративных аккаунтов.

Появился новый вид мошенничества, который ориентирован на сотрудников банков. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на компанию "Лаборатория Касперского".

Как отмечается, злоумышленники присылают сотруднику или организации письмо с предложением пройти оценку навыков и знаний. Для этого жертву просят залогиниться на сайте при помощи рабочих логина и пароля. При этом в тексте письма может говориться об обязательном прохождении процедуры, а также упоминаться вознаграждение.

Так мошенники могут получить доступ к корпоративной переписке и клиентским базам данных, если они пересылаются в открытом виде, предупредила аналитик Татьяна Щербакова. Согласно подсчётам аналитика Антона Быкова, сейчас уже может быть взломано несколько тысяч корпоративных аккаунтов.

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