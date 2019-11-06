Двое осуждённых сбежали из психбольницы в Чите

Два пациента, которые были осуждены за кражу и убийство, сбежали в ночь на шестое ноября из Клинической психиатрической больницы им. Виктора Кандинского в Чите. Об этом пишет ТАСС.

— Один из сбежавших был осуждён за совершение кражи, второй — за убийство. Их признали недееспособными, — приводит агентство слова источника, знакомого с ситуацией.

В пресс-службе Минздрава Забайкалья подтвердили, что в ночь на среду два пациента покинули клинику. На месте работают правоохранители.

По информации регионального управления МВД России, поднят по тревоге личный состав ведомства. Беглецов ищут.

Напомним, в сентябре судимые пациенты сбежали из психиатрической больницы в Челябинске.