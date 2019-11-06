Maruv прокомментировала скандал с "лучшей российской певицей" на MTV

Украинская певица Maruv отреагировала на премию "лучшей артистке России" и объяснила землякам сложившуюся ситуацию.

В своём инстаграме Анна Корсун, так звучит настоящее имя певицы, посоветовала "научиться читать" всем, кто не может понять смысл названия номинации, в которой она победила, "Лучший артист по версии MTV Russia".

— Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству. В прошлом году победителем стал артист из Казахстана Jah Khalib, а в этом году я, — написала она.

Анна отметила, что MTV Russia — единственный филиал "глобального телеканала" на постсоветском пространстве, который при этом находится в России и на котором "ротируется огромное количество артистов со всего мира, но особенно из стран СНГ".

— Для особо одарённых хочу сказать, что на красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала её под украинским флагом! А вы, мои друзья, в очередной раз меня разочаровали своим невежеством и оскорблениями, — добавила Maruv.

Корсун призвала перестать "приписывать её куда-либо", ведь она не только гражданин своей страны, но и мировой артист, поэтому будет ездить с концертами, "куда захочет и как захочет", и петь для всех, кому нравится её музыка.

В конце обращения певица сказала "отдельное спасибо" украинским СМИ, которые предоставили публике "недофакты" о её поездке, и выразила "огромное спасибо" тем, кто смог порадоваться за неё и поддержать.

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