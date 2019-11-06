90-летнего профессора осудили условно за прикорм рыбы коноплёй

В Рязанской области 90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии признали виновным в незаконном хранении конопли в крупном размере. Об этом сообщается на сайте Сараевского районного суда.
Пенсионера осудили за то, что он выращивал кусты конопли на своём участке, а также приобретал и хранил коноплю.
— Суд приговорил пенсионера к трём годам и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев, — отмечается в сообщении.
Подсудимый полностью признал свою вину и пояснил, что несколько десятков лет выращивал коноплю на своём участке для того, чтобы ловить на неё рыбу, смешивая измельчённые конопляные семечки с геркулесовой кашей. Пенсионер заверил, что не употреблял коноплю в качестве наркотического средства.
Суд смягчил наказание за счёт признания вины пенсионером. Также учитывался престарелый возраст мужчины и тот факт, что подсудимый является инвалидом первой группы. Он был награждён за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны и является почётным работником высшего профессионального образования РФ.
Ранее Лайф сообщал, что в Приморье полиция нашла более 450 кустов конопли.
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