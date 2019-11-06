"Убить всех человеков". Программиста уволили за шутку на Як-130

Необычная надпись на индикаторе в кабине новых самолётов была выявлена заказчиком во время тестирования.

В Сети обрела популярность видеозапись с индикатором в кабине новых самолётов Як-130. На кадрах видно, что дисплей высвечивает бегущую строку с надписью "Слава роботам! Убить всех человеков!". Как выяснилось, оно было снято примерно в 2015 году. Бегущая строка оказалась шуткой программиста, установившего программное обеспечение на самолёт.

Как следует из распространяемого вместе с видео письма Иркутского авиазавода гендиректору петербургского ОКБ "Электроавтоматика", которое специализируется на разработке бортовой авионики, необычный "дефект" в работе индикатора был выявлен при приёмке нового самолёта Як-130. Отмечалось, что надпись высвечивалась при нажатии на безымянную кнопку рядом с дисплеем.

— Считаем подобное проявление юмора недопустимым. Просим вас сообщить сроки и методы устранения указанного замечания, — говорилось в письме.

На фоне расхождения в Сети ролика в корпорации "Иркут" подтвердили, что документ является подлинным. Как сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на собственный источник в авиационной отрасли, на работу самолёта данная задумка программиста никак не влияла.

— Эта надпись просто так не появляется ни в каком режиме, а выскакивает при нажатии резервной кнопки. Это выползло при испытании самолёта, пошутил кто-то из программистов "Электроавтоматики", так что документ подлинный. Ни на управление самолёта, ни на безопасность полёта это не влияло. Шутку эту написал молодой парень, разработчик, он осознал ошибку и был уволен по собственному желанию, — сообщил источник.

Отметим, учебно-боевой самолёт Як-130 используется для основного обучения и повышения квалификации пилотов.

Как сообщал Лайф, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) вела переговоры с заказчиком по вопросу покупки учебно-боевого самолёта Як-130.