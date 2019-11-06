Путин рассказал о главном предназначении уникального оружия России

Россия готова сделать всё, чтобы подтолкнуть "разоруженческий процесс", не отказываясь при этом от своего оборонного потенциала. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами в Кремле. Как отметил Верховный главнокомандующий, наши армия и флот доказали свою высокую готовность.
— Но это не повод для того, чтобы кому-то угрожать, — указал Путин.
Президент добавил, что на вооружении нашей страны по-прежнему будут стоять системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения, которого пока нет у других стран.
— Их задача заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учётом растущих для нас угроз, — отметил он.
Ранее президент России выражал серьёзные опасения, что действия США по ликвидации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) способны привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений. По словам российского лидера, политика Вашингтона неизбежно влечёт за собой расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и даже Договор о нераспространении ядерного оружия.
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