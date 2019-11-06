Путин рассказал о главном предназначении уникального оружия России

Российская сторона готова сделать всё, чтобы подтолкнуть процесс разоружения. Но не вопреки интересам собственной безопасности.

Россия готова сделать всё, чтобы подтолкнуть "разоруженческий процесс", не отказываясь при этом от своего оборонного потенциала. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами в Кремле. Как отметил Верховный главнокомандующий, наши армия и флот доказали свою высокую готовность.

— Но это не повод для того, чтобы кому-то угрожать, — указал Путин.

Президент добавил, что на вооружении нашей страны по-прежнему будут стоять системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения, которого пока нет у других стран.

— Их задача заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учётом растущих для нас угроз, — отметил он.

Ранее президент России выражал серьёзные опасения, что действия США по ликвидации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) способны привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений. По словам российского лидера, политика Вашингтона неизбежно влечёт за собой расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и даже Договор о нераспространении ядерного оружия.