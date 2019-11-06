Приставы избили пенсионера в зале суда из-за звука полученной SMS

Пострадавший зафиксировал побои, прошёл судебную экспертизу и подал заявление в полицию.

В Калуге 72-летнего пенсионера приставы избили прямо в здании суда. На заседание пенсионер пришёл поддержать друга. Во время судебного процесса ему пришло сообщение, и телефон уведомил об этом звуком.

Судью шум вывел из себя. Она указала удалить Юрия Яковлевича Сосновского из зала суда. Пенсионер в силу своих лет встать с места быстро не смог. К тому же он поинтересовался, почему его удаляют из зала суда. Медлительность и излишние вопросы не понравились приставам.

— Они схватили меня за руки, головой ударили об землю, руки выкрутили. И вот в таком состоянии они меня тащили с третьего на первый этаж, — рассказал пенсионер о случившемся.

Когда Юрий Яковлевич вечером пришёл домой, он ещё чувствовал себя нормально. Но на утро у него болели все суставы, всё тело было в синяках, а один палец вовсе не двигался. Пенсионеру пришлось обратиться за помощью к врачам.

— Мы написали заявление в полицию. СК начал проверку. 17 октября мы сразу же поехали снимать побои. Судебную экспертизу делали. Сустав вывернут, ушибы, разбиты колени, спина вся синяя, — сообщил Юрий Пшеничный, юрист Cосновского.

Лайф направил официальный запрос в Федеральную службу судебных приставов, чтобы получить комментарий по факту произошедшего.

Пенсионер из Екатеринбурга тоже заявлял о побоях, но в его случае ситуация трагичнее: избивает его родной сын, выживая из квартиры.