В Подмосковье спасатель залез в канализационную трубу ради козлёнка

Бедное животное пыталось выбраться само, преодолело десятки метров и только забралось глубже.

В Подмосковье спасателям пришлось доставать козлёнка из колодца ливневой канализации. Это случилось недалеко от деревни Толмачёво Раменского района, на стройплощадке торгового комплекса.

Через изгородь туда пробрался козлёнок местных жителей. Гуляя по площадке, он провалился в незакрытую трубу. Строители вызвали спасателей.

— Спасаясь, животное попыталось проползти через отводную трубу длиной 60 метров, но на середине застряло. Надев снаряжение, один из спасателей спустился на дно колодца, по сливной трубе прополз вперёд до застрявшей козы, потом, толкая животное вперёд метр за метром, спасатель её вытащил, — рассказали в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас".

Живое, но испуганное животное вернули хозяйке.

А в Москве сотрудники ЦОДД спасли щенка. Теперь ему ищут хозяина.