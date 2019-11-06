Бывшая жена Цеповяза пыталась покончить с собой и впала в кому

Наталья Стришняя была под домашним арестом, она фигурантка дела о вымогательстве 77 млн рублей у кубанского бизнесмена.

Бывшая жена Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание в амурской исправительной колонии, Наталья Стришняя пыталась покончить с собой. Сейчас экс-супруга члена банды Цапков, которую отправили под домашний арест за вымогательство, в коме. Об этом Лайфу рассказал её адвокат Мурад Мусаев.

— Сын пришёл домой и около полудня обнаружил её на полу без чувств прям в коридоре. Дальше кома, искусственное жизнеобеспечение, — заявил Мусаев Лайфу.

Стришняя оставила прощальную записку, в которой заявила о давлении. По её словам, оно длилось на протяжении четырёх месяцев. Бывшая жена Цеповяза также указала, что ни в чём не виновата.

Сейчас экс-супруга бандита в коме, но врачи считают, что у неё есть шансы выкарабкаться, пояснил адвокат.

Как уже сообщал Лайф, Наталью задержали по подозрению в вымогательстве у кубанского бизнесмена 77 миллионов рублей. Утром 29 июня в её дом ворвался ОМОН и провёл обыск.