В Москве полицейский попытался съесть взятку в 10 тысяч рублей

Теперь ему грозит увольнение, реальное заключение до года, штраф и другие виды наказания.

В Москве майора полиции поймали на мелкой взятке. Страж порядка попытался съесть 10 тысяч рублей, но непрожёванные купюры у него вытащили изо рта. Деньги он получил за обещание не возбуждать уголовное дело.

— Во время задержания майор, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва-Савеловская", попытался прожевать и проглотить улики, то есть деньги, но довести начатое до конца ему помешали, — передаёт РИА "Новости" слова источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что купюру номиналом в пять тысяч рублей полицейский успел употребить в пищу почти полностью. Также сильно была повреждена тысячерублёвая купюра, остальные четыре остались относительно целы.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте подтвердили, что полицейский "пытался уничтожить полученные незаконным путём денежные средства".

Теперь офицеру грозит реальное заключение до года, штраф или другие виды наказания. В Управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу начали служебную проверку.

Ранее Лайф сообщал, что в Киеве пьяный офицер ГПУ угрожал "умножить на ноль" задержавших его полицейских.