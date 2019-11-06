У Катрин Денёв диагностировали ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денёв перенесла ишемический инсульт. В связи с этим 76-летнюю кинодиву и госпитализировали. Об этом сообщает AFP со ссылкой на семью артистки.
#BREAKING French actress Catherine Deneuve in Paris hospital after suffering stroke: family pic.twitter.com/QdDShqCcQh— AFP news agency (@AFP) 6 ноября 2019 г.
Сейчас Денёв находится в одной из парижских больниц, куда её доставили в ночь со вторника на среду. Более точных данных о состоянии актрисы пока нет.
Денёв получила мировую известность за свои роли в фильмах "Шербурские зонтики", "Дневная красавица", "Индокитай", "Танцующая в темноте", "Восток — Запад" и "8 женщин". Биографию одной из самых красивых женщин мирового кинематографа читайте на сайте uznayvse.ru.
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