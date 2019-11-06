В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с выгнанной ученицей

Мнения разделились: некоторые родители школьников утверждают, что девочку никто не унижал, а её мама говорит об обратном.

Администрация новосибирской школы № 183 запретила проводить чаепития после того, как во время одного из них якобы выгнали девочку, чьи родители не сдали деньги. Об этом сообщила директор школы Наталья Пермякова.

Лайф рассказывал, что инцидент произошёл во втором классе. Как написала в соцсетях мама ученицы, её дочь подверглась унижению из-за того, что родители отказались сдавать деньги на организацию мероприятия из-за отсутствия отчётности за траты. При этом она добавила, что девочке потребовалась помощь психолога после инцидента. Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.

— Мнения родителей расходятся. Родители написали, что описанного не было: девочку из-за стола никто не выгонял и за руки не вытаскивал. Мама девочки имеет другую информацию, в этом сейчас разбираются органы полиции, — рассказала Пермякова.

Директор заверила, что школа не занимается сбором денег, вся инициатива по случаю праздников исходит только от родителей. Причём делается это всё в добровольном порядке.

Что касается продолжения учёбы девочки в школе, то, по словам Пермяковой, этот вопрос будут решать с её родителями. При этом она уточнила, что девочка отлично ладит с одноклассниками и хорошо относится к классному руководителю.