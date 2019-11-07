В Китае туристы насильно покормили чайку для фото

Позже они извинились за свой поступок и заявили, что не знали, что птиц так хватать нельзя.

Туристы схватили пролетавшую мимо чайку на пристани и насильно накормили её хлебом ради фотографии, пишет The Sun.

На кадрах мужчина в очках, смеясь, хватает птицу за крылья рядом с озером Дяньчи в Китае. Затем его спутница пытается скормить чайке хлеб, однако через несколько секунд та с криками освобождается и улетает.

Очевидцы происходящего упрекнули пару в издевательстве над животным. Одна из прохожих крикнула, что туристы не имеют право так обращаться с чайкой, а другой спросил: "Что вы делаете?"

Позже туристы извинились за свой поступок и заявили, что не знали, что птиц так хватать нельзя.

Ранее в Ижевске посетители зоопарка до смерти закормили оленёнка.