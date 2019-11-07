Врач назвала лучшую диету для похудения без побочных эффектов

За последние годы специалисты всех мастей разрабатывали всевозможные диеты для похудения, многие из которых предлагают исключить из рациона какой-либо ингредиент, однако такой способ избавления от лишних килограммов далеко не самый лучший, уверена врач-диетолог Елена Соломатина.

— Когда мы говорим о диетах, хороша золотая середина. Все крайности: упор на белки, жиры или даже сложные углеводы (каши, макароны, зерновой хлеб) — имеют побочный эффект, — сказала она в интервью "Вечерней Москве".

По её словам, в данный момент лучшей можно назвать средиземноморскую диету, в которую входят полинасыщенные и ненасыщенные жиры, жирные кислоты и, конечно, клетчатка из овощей и фруктов.

Врач также отметила, что рекомендации по контролю за рационом должны выдаваться индивидуально, однако детям про них можно забыть и не ограничивать себя практически ни в чём. В то же время подросткам следует отказаться от жиров, а людям постарше чаще уделять внимание растительной пище.

Соломатина подчеркнула, что "если серьёзно задаться вопросом", то похудеть можно на любой диете, но при условии, что, когда будет достигнута заветная цифра, нужно будет держать себя в руках и не набрать всё обратно за пару дней, получив при этом ещё пару заболеваний.

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