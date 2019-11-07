Боевики обстреляли Алеппо, есть погибшие, десятки ранены

Десятки мирных жителей были ранены и как минимум один погиб в результате обстрела боевиками сирийского города Алеппо. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya.

По данным журналистов, террористы ракетами обстреляли районы Эль-Джамилия, Сейф-эд-Давля, Хай-Сирьян, Дждейда, а также улицу Нил, где расположены дворец правосудия и мечеть.

Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь. Сообщается, что сирийская армия ответным артиллерийским огнём уничтожила несколько пусковых установок боевиков.

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