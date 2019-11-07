Житель Киева расстрелял соседей из-за долгов по ЖКХ

Житель Святошинского района Киева расстрелял соседа из автомата Калашникова из-за того, что тот мешал подключиться к общему стояку электроэнергии в подъезде.

Жах в Києві, 18+



Чоловік не сплачував квитанції за електроенергію, до нього прийшли сусіди щоб розібратись, а він діставши автомат - застрелив їх.



Вулиця Петра Чаадаєва, 2а. pic.twitter.com/muW4q3kO4V — Типичный Киев (@kievtypical) November 6, 2019

Инцидент произошёл в доме № 2 по улице Петра Чаадаева. Мужчина долго не платил за электроэнергию. Когда соседи постучали в дверь, чтобы поговорить, диалог завершился стрельбой.

— Лёша, ты что, сдурел? — спрашивает одна из соседок мужчину.

Затем из квартиры раздаются крики девушки "Папа, не надо!", мужчина выходит из квартиры с ружьём и стреляет в соседа.

Ранее в США мужчина расстрелял своих соседей за ужином.