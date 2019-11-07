В Счётной палате рассказали, на что регионы тратят больше всего

Расходы на здравоохранение находятся на последней строчке в структуре трат российских субъектов — 725 миллиардов рублей (8,3%).

В России образование занимает лидирующую позицию (26%) в структуре расходов регионов, с начала года субъекты РФ потратили на это направление более четверти бюджета, свыше 2,2 триллиона рублей, сказано в докладе Счётной палаты об исполнении федерального бюджета за январь — сентябрь 2019 года, опубликованном в четверг.

На втором месте находится социальная политика, на неё приходятся расходы в более чем 1,9 триллиона рублей (22%), третье место заняла национальная экономика — 1,7 триллиона рублей (19,5%), другие расходы — 1,3 триллиона рублей (14,9%).

При этом расходы на здравоохранение находятся на последней строчке в структуре трат регионов — 725 миллиардов рублей (8,3%).

На 1 октября бюджетные расходы регионов увеличились на 13,2%. Рост отмечается в 82 регионах, в том числе в 48 регионах на 10% и более. При этом доходы субъектов выросли на 11,9%.

Ранее в Министерстве финансов рассказали о рекордном росте доходов бюджета после повышения НДС.