Зеленский трижды назвал концерн "концертом" на пресс-конференции

Украинский лидер заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в структуру госконцерна "Укроборонпром".

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции несколько раз назвал госконцерн "Укроборонпром" концертом. Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

Украинский лидер заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в структуру госконцерна, и поручил правительству решить проблему.

Зеленский подчеркнул, что с 2009 года на местном машиностроительном заводе собрали лишь один танк для Вооружённых сил Украины, в то время как во времена СССР выпускали 900 танков в год.