Один танк за 10 лет. Зеленского шокировали "успехи" украинской оборонки

Украинский лидер отметил, что в советские времена завод выпускал по 900 танков в год.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован "успехами" танкового завода имени В.А. Малышева в Харькове, который с 2009 года построил всего один танк для Вооружённых сил Украины.

— Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ. А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год, — отметил глава государства.

Украинский лидер задался вопросом, почему завод для Таиланда делает танки, а для Украины нет.

Ранее экс-министр юстиции Украины заявила, что Зеленского пытаются свергнуть из-за разведения войск в Донбассе. Украинский политолог рассказал, кому выгодно свержение президента.