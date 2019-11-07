Первый комитет Генассамблеи ООН принял российскую резолюцию

174 страны высказались в поддержку предложенного проекта, против него не голосовал никто.

Первый комитет Генассамблеи ООН почти единогласно поддержал предложенный Россией и ещё девятью государствами проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается, 174 страны высказались в поддержку предложенного проекта, против него не голосовал никто.

Грузия, Украина, Палау, Колумбия и Судан воздержались от голосования.

Также указывается, что документ предлагает "серьёзно рассмотреть негативные последствия подрыва договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению".

5 ноября Первый комитет Генассамблеи Организации Объединённых Наций одобрил три российских проекта резолюций о неразмещении вооружения в космосе и мерах доверия.