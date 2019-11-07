Счётная палата указала на риски сокращения населения России

Естественный прирост фиксируют лишь в 17 регионах, в то время как в 2018 году он наблюдался в 20 субъектах.

Счётная палата отметила, что в России четвёртый год продолжается сокращение населения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад ведомства о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь 2019 года.

В документе говорится, что на первое сентября численность россиян составила 146,7 миллиона человек — на 52,5 тысячи меньше, чем в начале года. При этом миграционный прирост компенсирует убыль лишь частично.

Естественный прирост населения есть лишь в 17 регионах, хотя в прошлом году он отмечался в 20 субъектах Российской Федерации.

В ведомстве утверждают, что такая негативная тенденция создаёт существенные риски для осуществления национальной цели — обеспечить устойчивый естественный рост численности населения.

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