Стали известны цены аренды последних моделей iPhone в России

Через год аренды телефон можно будет выкупить, но тогда цена его будет выше, чем при обычной покупке.

В России компании re:Store и Forward Leasing запустили подписку на некоторые модели iPhone. Теперь смартфоны можно не покупать, а просто брать в аренду, сообщается на сайте Forward.

Россияне могут оформить аренду одной из пяти моделей iPhone — от XS до 11 Pro Max. Так, прокат iPhone XS ёмкостью 64 Гб обойдётся в 4697 рублей в месяц. А вот за последнюю модель — 11 Pro Max с объёмом памяти в 512 Гб — придётся ежемесячно платить по 7562 рубля.

Через год аренды пользователь сможет выкупить смартфон, заплатив недостающую сумму. Правда, телефон в этом случае будет стоить гораздо дороже, чем при обычной покупке. Например, iPhone 11 на 64 Гб обойдётся в 71 тысячу рублей вместо 60 тысяч.

Также iPhone, взятый в аренду, можно будет поменять на новый, если он останется "в отличном состоянии".

Ранее Лайф сообщал, что Госдума в первом чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО.