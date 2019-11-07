Главный синоптик России призвал не бояться зловещей "барической пилы"

Несмотря на "угрожающий" термин, ситуацию с перепадами атмосферного давления можно назвать вполне нормальной.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал не запугивать россиян рассказами о "барической пиле". Этот термин, который не так давно появился в обиходе журналистов, означает резкие скачкообразные перепады атмосферного давления. Но, по словам синоптиков, оно и должно меняться: в атмосфере происходит постоянное перемещение барических образований, так что ситуацию вполне можно назвать штатной, несмотря на "зловещий" смысл.

— Колебания давления — это постоянно существующая ситуация, причём совершенно нормальная. Но как только специалист придумывает что-то пугающее, то это сразу подхватывается с большим удовольствием, — приводит рассуждения Вильфанда ТАСС. — А можно, знаете, ещё какую придумать пилу? Психрометрическую. Никакого отношения к психике это не имеет, но звучит устрашающе. Психрометрия — это наука об измерении влажности, и вот влажность тоже имеет суточный ход.

Он добавил, что влияние низкого или высокого атмосферного давления на самочувствие человека учёными до сих пор не доказано. Однако зачастую синоптики всё равно предупреждают метеозависимых людей, что в тот или иной период они могут ощутить недомогание.

А не так давно синоптики рассказали о пятом времени года — предзимье. Именно его мы сейчас наблюдаем за окном. А климатическая зима наступит только после этого периода, то есть к середине декабря.