Стало известно, какие россияне чаще всего берут кредиты

Это средний класс. В отличие от богатых, он почти не защищён в финансовом плане.

Почти каждый четвёртый россиянин со средними доходами имеет автокредит, каждый пятый — кредит на неотложные нужны. А 89% граждан среднего класса регулярно пользуется кредитными картами. Такие данные приводит исследовательский холдинг "Ромир".

— Говоря о закредитованности россиян, уместнее анализировать группу со средними доходами, так как именно среднедоходный слой наиболее закредитован и уязвим, — отмечается в сообщении.

Результаты исследования также показывают, что ипотечные кредиты берут 4,6% граждан с высокими доходами, 5,1% — со средними, и 7,9% — с низкими.

В отличие от среднего класса, люди с высоким доходами наиболее защищены сбережениями и собственностью. Так, половина из них владеет двумя или более автомобилями, а 48% имеют дачу или или загородный участок.

Также специалисты отмечают, что в целом интерес россиян к потребительским кредитам и кредитам по неотложным нуждам снижается.

Ранее Лайф рассказал, как банки обманывают при выдаче потребительсикх кредитов.