Стало известно, какие россияне чаще всего берут кредиты

Почти каждый четвёртый россиянин со средними доходами имеет автокредит, каждый пятый — кредит на неотложные нужны. А 89% граждан среднего класса регулярно пользуется кредитными картами. Такие данные приводит исследовательский холдинг "Ромир".
— Говоря о закредитованности россиян, уместнее анализировать группу со средними доходами, так как именно среднедоходный слой наиболее закредитован и уязвим, — отмечается в сообщении.
Результаты исследования также показывают, что ипотечные кредиты берут 4,6% граждан с высокими доходами, 5,1% — со средними, и 7,9% — с низкими.
В отличие от среднего класса, люди с высоким доходами наиболее защищены сбережениями и собственностью. Так, половина из них владеет двумя или более автомобилями, а 48% имеют дачу или или загородный участок.
Также специалисты отмечают, что в целом интерес россиян к потребительским кредитам и кредитам по неотложным нуждам снижается.
Ранее Лайф рассказал, как банки обманывают при выдаче потребительсикх кредитов.
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