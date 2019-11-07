Сбивший "пьяного мальчика" майор оказался в деле лишь свидетелем

Шестилетний ребёнок умер под колёсами иномарки полицейского, а эксперт затем нашёл в организме погибшего 0,51 промилле алкоголя. Подробности – в специальном репортаже Лайфа.

Майор полиции Сергей Меньшиков, который 13 июля насмерть сбил шестилетнего Ваню в селе Буйское под Кировом, является лишь свидетелем в уголовном деле о смерти ребёнка. Об этом Лайфу рассказала адвокат семьи погибшего мальчика Жанна Шмидт.

— Материалы дела мы увидели только в суде и обомлели. Оказывается, что была какая-то биологическая экспертиза, хотя сам биологический отдел ни сном ни духом. Дело просто хотели закрыть из-за отсутствия состава (преступления). Погиб ребёнок, но никто не виноват. Сам ребёнок виноват, что пьяный выскочил на дорогу. В этой части дела я прочитала, что он был допрошен в качестве свидетеля. Я обратилась с ходатайством и получила официальный ответ, что его статус — "свидетель", — возмущается Шмидт.

По её словам, полицейскому не были предъявлены обвинения. Адвокат также считает неверными выводы об отсутствии следственно-причинной связи между скоростью автомобиля и гибелью Вани.

Напомним, трагический инцидент произошёл 13 июля 2019 года в селе Буйское Кировской области — тогда мальчика на велосипеде сбил полицейский. При этом судебно-медицинская экспертиза обнаружила 0,51 промилле алкоголя в организме погибшего ребёнка. Дело приобрело общественный резонанс — его взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.