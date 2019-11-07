Психолог дал советы женщинам, как вдохновлять мужчин на успех

Сильный пол часто забывает о своих былых подвигах, поэтому нужно чаще ему об этом напоминать.

Умение вдохновлять мужчину на успехи — одно из важных в построении гармоничных отношений, рассказал психолог Александр Шахов изданию "Дни.ру". Специалист дал несколько простых советов женщинам, как можно развить этот навык.

Во-первых, как считает Шахов, нужно быть привлекательной и слегка недоступной. Так мужчина всегда будет начеку, стараться радовать свою партнёршу.

— Это во все времена делало из мужчин рыцарей и вдохновляло на подвиги. Но если цель всегда доступна, всегда рядом, она становится не такой уж ценной, — передаёт издание слова психолога.

Кроме того, женщинам следует чаще напоминать мужчине о его прошлых успехах. Как отмечает психолог, мужчины часто забывают о своих подвигах и склонны сомневаться в себе. В минуты трудностей женщине нужно напомнить своему партнёру, что он и раньше сталкивался с проблемами и с успехом с ними справлялся. Такая поддержка очень сближает пару.

И третий способ мотивации, один из самых сильных, — верить в мужчину. Это полная уверенность в том, что твой мужчина самый умный, сильный и способен выйти из самой сложной ситуации. Мужчина, в которого верит женщина, принесёт весь мир к её ногам, уверен Шахов.

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