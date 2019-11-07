Макрон заявил, что НАТО в коме из-за гибели мозга

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Североатлантический альянс находится в коме из-за полного отсутствия координации. Её у союзников нет с США. Об этом французский лидер высказался в интервью журналу The Economist.
— То, что мы сейчас наблюдаем, — это смерть мозга НАТО. У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу, — сказал Макрон.
Он также указал на "несогласованные агрессивные действия" Турции, которая тоже является членом НАТО. В этих условиях Европе нужно думать о себе как об отдельной силе, иначе её судьбу будут контролировать другие.
Макрон в очередной раз выступил за усиление оборонных возможностей европейских стран и заявил, что ЕС находится "на краю пропасти".
А ранее президент Франции предрекал конец западной гегемонии в мире.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram