Макрон заявил, что НАТО в коме из-за гибели мозга

А Европа, как он считает, находится на краю пропасти, ей пора взять ситуацию под контроль.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Североатлантический альянс находится в коме из-за полного отсутствия координации. Её у союзников нет с США. Об этом французский лидер высказался в интервью журналу The Economist.

— То, что мы сейчас наблюдаем, — это смерть мозга НАТО. У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу, — сказал Макрон.

Он также указал на "несогласованные агрессивные действия" Турции, которая тоже является членом НАТО. В этих условиях Европе нужно думать о себе как об отдельной силе, иначе её судьбу будут контролировать другие.

Макрон в очередной раз выступил за усиление оборонных возможностей европейских стран и заявил, что ЕС находится "на краю пропасти".

А ранее президент Франции предрекал конец западной гегемонии в мире.