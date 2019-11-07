Порошенко начал переоформлять Roshen на старшего сына

Экс-президент Украины Пётр Порошенко начал процесс переоформления принадлежащей ему кондитерской корпорации Roshen на старшего сына Алексея. Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции".
В ней обратили внимание на документы, которые опубликовали в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц —предпринимателей и общественных формирований.
В пресс-службе компании Roshen эту информацию опровергать не стали. Но по каким причинам Порошенко переоформляет бизнес, не ответили.
— О причинах, то это вопрос к бенефициарам, — передаёт издание "Новое время" сообщение пресс-службы корпорации.
Ранее Лайф сообщал, что лидер Социалистической партии Украины Илья Кива через суд потребовал забрать фабрику Roshen у Порошенко.
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