Порошенко начал переоформлять Roshen на старшего сына

Почему бывший украинский лидер решил переоформить кондитерский бизнес, неизвестно.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко начал процесс переоформления принадлежащей ему кондитерской корпорации Roshen на старшего сына Алексея. Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции".

В ней обратили внимание на документы, которые опубликовали в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц —предпринимателей и общественных формирований.

В пресс-службе компании Roshen эту информацию опровергать не стали. Но по каким причинам Порошенко переоформляет бизнес, не ответили.

— О причинах, то это вопрос к бенефициарам, — передаёт издание "Новое время" сообщение пресс-службы корпорации.

Ранее Лайф сообщал, что лидер Социалистической партии Украины Илья Кива через суд потребовал забрать фабрику Roshen у Порошенко.