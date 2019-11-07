Первый поезд в Крым отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря

Но продажи билетов стартуют уже завтра! Отправление с Московского вокзала — в 14:00, время в пути составит 43,5 часа.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Крым отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд-сервис-экспресс". Продажа билетов стартует уже завтра, 8 ноября, а оплатить билет можно будет в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах перевозчика.

Выполнять перевозки будут именные составы дальнего следования "Таврия". Путь из Питера в Севастополь составляет 2741 км, который поезд пройдёт за 43,5 часа. А из Москвы поезд "Таврия" прибывает на вокзал Симферополя. Путь длиной 2009 км займёт 33 часа.

— Мы заранее изучили спрос, сформировали финансово-экономические прогнозы и приняли решение зимой начать работу на двух маршрутах в направлении полуострова. В декабре, после открытия Крымского моста, начнём перевозки в бюджетном, доступном для пассажиров сегменте, но с высоким уровнем сервиса и комфорта, — комментирует генеральный директор компании-перевозчика Александр Ганов.

Маршрут поезда проложен через Крымский мост. Не так давно железнодорожную часть сооружения испытали тяжёлой нагрузкой. Как уже сообщал Лайф, в испытаниях были задействованы технические железнодорожные составы, состоящие из локомотива и 23 вагонов-хопперов с щебнем суммарным весом почти 2,5 тысячи тонн.

Мост через Керченский пролив является самым протяжённым в России. Его длина — 19 километров. В мае прошлого года президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по мосту, сев за руль КамАЗа.