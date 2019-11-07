В Москве увеличилось количество деревьев

В последнее время высаживались как молодые саженцы, так и полноценные деревья высотой более пяти метров.

Более 2300 деревьев было высажено на территории Москвы в течение текущей осени. Такие данные приводит портал News.ru со ссылкой на представителей Департамента природопользования Москвы.

Прежде всего деревья высаживались на территории 27 столичных парков: "Битцевский лес", "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", Долина реки Сетунь, Тропарёвский лесопарк, "Измайлово", "Кузьминки" и других.

Высадка деревьев проходила в рамках проекта "Наше дерево". По предварительным подсчётам, в столице появилось 810 мелколистных лип, 449 дубов черешчатых, 394 обыкновенных сосны, 267 белых ив, а также клёны, рябины, яблони, ели и даже груши.

Как сообщал Лайф, в сентябре в рамках нацпроекта "Экология" на всей территории России прошла акция "Сохраним лес". В течение месяца участники экологической кампании, в которой приняли участие и звёзды шоу-бизнеса, высадили около 30 миллионов деревьев.