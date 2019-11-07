В Ингушетии угонщики вернули украденную у детдома машину

Преступники заменили взломанный замок на новый, а также выровняли битый ранее кузов автомобиля.

В начале ноября руководство дома-интерната для детей-инвалидов в ингушском селе Троицкое обратилось в полицию с сообщением об угоне единственного у учреждения автомобиля "Лада-Гранта". Машину детдому подарил депутат Госдумы Алихан Харсиев для перевозки детей в больницы и для других нужд учреждения.

Оперативные поиски машины результатов не дали. Но после выхода телесюжета о краже авто в эфире телекомпании "Ингушетия" брату директора интерната Хамзата Мальсагова неизвестные подбросили записку с указанием, что угнанный автомобиль будет находиться на парковке у железнодорожного вокзала Назрани.

— Видимо, узнав, кому принадлежит угнанный им автотранспорт, в преступнике пробудилась совесть и он не смог покуситься на имущество и без того обездоленных людей, — сказал Мальсагов.

Как отметил директор учреждения, угонщики не только вернули автомобиль, но и частично починили его: выправили примятое крыло и заменили взломанный замок на новый.

Угнанная машина пока находится на стоянке в местном управлении полиции. После проведения всех следственных мероприятий её вернут интернату. Но, несмотря на эту временную заминку, детдом не остался без транспорта. Узнав о краже, депутат Харсиев подарил детскому учреждению ещё одну "Гранту".

Напомним, ранее Лайф рассказал, как угоняются, перепродаются похищенные автомобили в России и почему хозяевам авто приходится годами добиваться возвращения своего имущества.