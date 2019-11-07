Путин прокатил Токаева по Омску на Aurus — видео

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Президент России Владимир Путин прокатил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева по Омску на автомобиле Aurus. Лидеры двух стран сели вместе в новый российский лимузин после посещения музея "Эрмитаж-Сибирь".

Путин и Токаев прилетели сегодня, 7 ноября, в Омск на XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Перед началом мероприятия они обсудили партнёрство Москвы и Нур-Султана, товарооборот и инвестиции.

Что касается Aurus, ранее машины заинтересовали президента Туркменистана. По словам Дениса Мантурова, у России уже около 600 предзаказов на премиум-автомобили этой марки. Цена на них — от 18 миллионов рублей.

Автор:
Александр Юнашев
АЮ
Александр Юнашев
Соавторы:
Алёна  Темирчиева
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