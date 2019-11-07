Леди Гага отменила концерт за 20 минут до начала

Певица опубликовала в соцсети жалостный пост с извинениями, но фанатов это не успокоило.

Популярная американская певица Леди Гага отменила концерт в Лас-Вегасе за 20 минут до его начала. Артистка разместила в Instagram фото, на котором она сидит под капельницей, закрыв лицо. Певица сообщила, что у неё обострились бронхит и синусит.

— Мне очень плохо и грустно. Я не хотела вас подвести. Но я больна и чувствую такую слабость, что не могу выйти на сцену. Люблю вас, я вам всё возмещу, обещаю, — написала она.

Несмотря на то что Леди Гага показала фанатам, в каком незавидном положении находится, они были в бешенстве. Так, по словам пользователя Мишель, если бы певица сообщила о своём решении на три часа раньше, то большая часть зрителей не успели бы раздеться, не простояли бы в очереди и не надели бы браслеты, позволяющие пройти на концерт.

— Это всё равно бы разочаровало, но удар был бы более мягким, — отметила она.

Just announcing 3 hours earlier would mean that most people weren't dressed up yet, not in line yet, not wristbanded yet - all the things that made me feel OMG IT'S HAPPENING. It'd still be disappointing but it would be a slightly softer blow, because... @ladygaga — Michelle (@emwhyelle) 7 ноября 2019 г.

Это второй случай за последнее время, когда поп-звезде понадобилась помощь врачей. 18 октября её фанаты выложили в Сеть видео, как Леди Гага взобралась на фаната и стала подпрыгивать. Но парень не выдержал своей ноши. У поклонника подкосились ноги, и он вместе с певицей рухнул со сцены под вопли встревоженной толпы. После этого падения Гаге пришлось сделать рентген всего тела.