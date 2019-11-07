Лайф узнал, от чего будет зависеть цена билета на поезд в Крым

Первый пассажирский состав пройдёт по железнодорожной части Крымского моста в декабре.

Компания — оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) объяснила, как будет формироваться стоимость билетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь.

— При определении стоимости применяется динамическое ценообразование, стоимость билетов может варьироваться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов, — рассказали Лайфу в пресс-службе ГСЭ.

В компании уточнили, что минимальная стоимость поездки из Москвы в Симферополь в вагоне-купе обойдётся в 2966 рублей, в СВ — 9952 рубля. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте начинается от 3500 рублей, минимальная цена билета в купе составит 3906 рублей.

Ранее стало известно, что первый поезд Санкт-Петербург — Севастополь отправится с Московского вокзала в 14:00 23 декабря, а на следующий день с Казанского вокзала российской столицы выйдет в свой первый рейс поезд Москва — Симферополь.