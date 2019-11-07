На Украине придумали новый способ блокировки "Северного потока — 2"

Киев намерен объединиться с Варшавой, чтобы противодействовать расширению прав "Газпрома".

Украина намерена обжаловать в суде ЕС решение Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

Согласно директиве Еврокомиссии, одна компания не может быть одновременно владельцем трубопровода и прокачивать по нему газ. Как это намерен делать "Газпром" в случае с "Северным потоком — 2". Однако немецкие власти подготовили законопроект, который позволит сделать для этого нового газопровода исключение.

Качка заявил, что такое решение напрямую противоречит правилам Еврокомиссии и Украина с Польшей намерены его обжаловать.

— Россия же стремится сохранить устаревшую модель отношений — и это путь в никуда, — передаёт "Европейская правда" слова украинского торгового представителя.

Напомним, ранее Датское энергетическое агентство (DEA) выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток — 2". Дания была последней страной, от которой требовалось соглашение на прокладку газопровода. Ранее свои разрешения на строительство выдали ФРГ, Финляндия и Швеция.