В Кишинёве вандалы сломали памятник Герою Советского Союза

Это уже второй случай осквернения мемориала с тех пор, как был снят пост карабинеров.

Неизвестные сломали памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко (1907–1982), который расположен в главном мемориальном комплексе Кишинёва. Об этом сообщил директор Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

— В мемориальном комплексе "Вечность" в Кишинёве произошёл очередной акт вандализма в отношении памятника Герою Советского Союза, уроженцу Молдавии майору Георгию Черниенко. Именная плита из красного гранита была обнаружена разбитой на аллее Героев Советского Союза, — написал Петрович.

Он отмечает, что с того момента, как полгода назад МВД упразднило пост карабинеров в мемориальном комплексе, это уже второй случай вандализма. По его словам, такими темпами к празднованию 75-й годовщины Победы мемориал может исчезнуть.

— Или в этом и состоит задача — разрушить память руками маргиналов и вандалов? — задаётся вопросом Петрович.

Также, по его словам, весь мемориальный комплекс "Вечность" нуждается в капитальной реконструкции, однако неоднократные обращения по этому поводу не принесли результатов.

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