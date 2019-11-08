Синоптики пообещали москвичам аномально тёплую зиму

Выпавший снег будет быстро таять и "дарить" людям лужи и гололёд. Частым явлением станут также ледяные дожди и туманы.

Климатическая зима, которая, по идее, должна наступить 10 ноября, не только откладывается на некоторое время, но и будет не очень зимней, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, главный тренд этой зимы — сильнейшие оттепели, небывалые для Москвы. Хотя город, конечно, посетят и морозы, но кратковременные. Выпавший снег будет быстро таять и "дарить" людям лужи и гололёд. Частым явлением станут ледяные дожди, влажный океанический воздух и туманы.

— На моих долгосрочных картах, что я разработал до апреля включительно, зимний сезон окрашен в буро-бордовые цвета. Это говорит о невероятной аномалии температуры, особенно в январе и феврале. Превышение на 5–6 градусов — что безумно много. Я таких цветовых прогнозов ещё в своей 25-летней практике не припомню, — приводит его слова МК.

По его словам, это связано с тем, что обычно погода "идёт с запада на восток", но сейчас этот процесс буквально заблокирован, о чём говорит тёплое вторжение в Москве 5 ноября, обновившее температурный рекорд, державшийся с 1922 года.