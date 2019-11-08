Умер друг тигра Амура — козёл Тимур

Животное будет захоронено с почестями, а в парке будет выставлена его бронзовая фигура.

В Приморье умер один из самых умилительных символов региона, козёл Тимур, который прославился далеко за пределами России благодаря своей удивительной дружбе с тигром Амуром. Об этом сообщила пресс-служба Приморского сафари-парка

Как написала опекун Тимура — Эльвира Головина, козлик содержался в отличных условиях, а за его здоровьем следил личный врач. Она отметила, что животное будет захоронено с почестями, а в парке будет выставлена его бронзовая фигура.

История козла Тимура, который должен был стать едой для тигра по кличке Амур, но вместо этого стал его лучшим другом и даже диктовал хищнику свои условия, облетела всю Россию. Гуляющие вместе по вольеру животные стали героями многих видеороликов в Сети, собрав десятки тысяч лайков.

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