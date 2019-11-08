Жители Подмосковья сделали бесплатный ремонт, чтобы вернуть дочь матери-одиночке

Семейная жизнь женщины складывалась не очень удачно: муж нигде не работал, любил выпить и избивал её.

Два жителя Подмосковья совершенно бесплатно сделали ремонт в квартире матери-одиночки, у которой служба опеки забрала ребёнка из-за ужасного состояния жилья. Об этом сообщает портал "Лыткарино Online".

По информации журналистов, семейная жизнь женщины складывалась не очень удачно: муж нигде не работал и любил выпить, после чего нередко поднимал на неё руку, отчего та вместе с двумя дочерьми 14 и 19 лет не жила с ним в последнее время. Весной супруг скончался, оставив после себя квартиру в ужасном состоянии, из-за чего опека решила забрать младшую девочку у женщины.

У самой Надежды денег на ремонт "прохудившегося" жилья не было, но о её истории услышали два местных жителя, Вячеслав и Анатолий. Они бросили клич в соцсетях, неравнодушные люди помогли стройматериалами, и спустя несколько недель квартира преобразилась. В органах опеки положительные изменения оценили и сняли свои претензии, девочка вернулась в семью.

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