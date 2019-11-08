Росстат впервые назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни

Худшие показатели продемонстрировали жители Чукотского автономного округа. Лишь 0,4% его жителей придерживаются ЗОЖ.

В 2019 году только 12% россиян вели здоровый образ жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Больше всего сторонников ЗОЖ проживает в Ингушетии — 48,8% жителей республики. Также в регионах-лидерах находятся Крым (29,2%), Адыгея (28,8%), Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%).

На обратном "полюсе" — Чукотский автономный округ, где лишь 0,4% жителей придерживались здорового образа жизни. Чуть лучше показатели — в Туве (1,1%), Ненецком автономном округе(2,1%), Хабаровском крае (2,2%) и Забайкалье (3,3%).

Отмечается, что Росстат впервые публикует подобную статистику.

Ранее сообщалось, что две трети россиян при заболевании ОРВИ не берут больничный и продолжают приходить на работу.