Росстат впервые назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни

В 2019 году только 12% россиян вели здоровый образ жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Больше всего сторонников ЗОЖ проживает в Ингушетии — 48,8% жителей республики. Также в регионах-лидерах находятся Крым (29,2%), Адыгея (28,8%), Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%).
На обратном "полюсе" — Чукотский автономный округ, где лишь 0,4% жителей придерживались здорового образа жизни. Чуть лучше показатели — в Туве (1,1%), Ненецком автономном округе(2,1%), Хабаровском крае (2,2%) и Забайкалье (3,3%).
Отмечается, что Росстат впервые публикует подобную статистику.
Ранее сообщалось, что две трети россиян при заболевании ОРВИ не берут больничный и продолжают приходить на работу.
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